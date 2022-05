George Simion, catre Ciuca: 'Budapesta si extremistii de la UDMR urmaresc sa creeze tensiuni etnice'

AUR il cheama pe premierul Ciuca in fata Parlamentului, pentru a explica in ce conditii a avut loc vizita presedintelui Ungariei in Romania, liderul formatiunii, George Simion, spunand ca intreg sirul de intamplari din ultimele saptamani "pare sa indice ca exista un plan de dezmembrare a Romaniei".George Simion"In urma unei noi provocari venite din zona sovina maghiara, consideram normal sa il invitam pe premierul Nicolae Ciuca in fata Parlamentului si in fata opiniei publice, pentru a ... citeste toata stirea