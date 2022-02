George Simion cere alegeri anticipate dupa ce AUR a crescut in sondaje

Co-presedintele AUR George Simion a afirmat ca partidul pe care il conduce a intrat in Parlament cu un procent de 10%, insa sondajele arata, in prezent, ca AUR ar avea aproape 25%. El a mai spus ca desi alegerile in Romania vor fi in anul 2024, AUR doreste ca acestea sa aiba loc mai devreme pentru ca formatiunea politica sa ajunga la guvernare, anunta news.ro."Suntem in Parlamentul Romaniei, suntem un partid tanar. Am intrat in Parlamentul Romaniei anul trecut cu 10% din voturi, dar acum ... citeste toata stirea