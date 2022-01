GIOLACAI, pe mana PROCURORILOR dupa ce si-a TERORIZAT NEVASTA

Arsen Giolacai este cunoscut la malul marii, pe vremuri facand "legea" pe strazile din Constanta. Parte din clanul Pitbull, Giolacai a fost implicat in numeroase reglari de conturi, a fost impuscat in 2010 si condamnat pentru viol, in 2013. A iesit din puscarie in 2017 si de atunci se pare ca si-a terorizat sotia, dupa cum a spus chiar ea in fata instantei. La finele anului 2021, femeia a plecat de acasa, mergand la domiciliul parintilor. Dar Giolacai a venit dupa ea, amenintand-o cu moartea. ... citeste toata stirea