Gorghiu: Prin adoptarea legii offshore, statul va putea deveni un furnizor de securitate energetica

Independenta energetica a Romaniei este "cu un pas" mai aproape de realizare, prin adoptarea legii offshore, a declarat, miercuri, in plen, Alina Gorghiu, vicepresedinte al Senatului din partea PNL.Alina Gorghiu"Am pierdut patru ani de zile. Astazi, PNL, colegii nostri din coalitie facem impreuna o miscare de responsabilitate. E nu doar responsabilitate economica, este responsabilitate politica, in contextul in care Putin foloseste gazul rusesc drept arma (...). S-a auzit tipandu-se din ... citeste toata stirea