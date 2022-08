Gorghiu: Vestile de la Guvern sunt bune; este o rectificare de buget pozitiva

Rectificarea bugetara va fi una pozitiva, discutii in coalitia de guvernare au existat si "probabil" vor mai avea loc inainte ca aceasta sa treaca prin Guvern, insa vor fi bani pentru proiectele de investitii aflate in derulare, a declarat, luni, presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu.Alina Gorghiu"Vestea buna este ca este o rectificare de buget pozitiva si ca lucrurile sunt pe final. In foarte scurt timp, vom avea si deznodamantul cu rectificarea, insa ma bucur ca vestile de la ... citeste toata stirea