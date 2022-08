Grav accident la Ostrov. Un microbuz a intrat intr-o remorca cu baloti: o persoana a murit

Un grav accident rutier a avut loc, luni noaptea, in localitatea Ostrov, dupa ce un microbuz in care se aflau opt persoane a intrat intr-o remorca cu baloti, iar doua persoane au fost ranite. Una nu a putut fi salvata de catre medici, fiind declarat decesul. In noaptea de luni spre marti, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 3 in localitatea Ostrov. Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca impactul s-a produs intre un ... citeste toata stirea