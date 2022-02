Grecul din dosarul "Sexgate cu VIP-uri si politicieni" ramane fara terenurile de la Capidava

In urma cu 12 ani, a explodat o bomba deasupra capetelor mai multor politicieni, printre care si Robert Negoita, dupa DIICOT dat de urmele lui Valeriu Tamarjan, zis Terra, si constantenul Relu Costan. Cei doi ii furnizau fetite catre unor politicieni cu greutate, dar si unor potenti oameni de afaceri. Printre ei se numara si grecul Pantelis Kalliagkas, un om de afaceri grec cu business-uri in Constanta. Dupa ce numele sau a aparut celebrul dosar, au inceput si problemele in afaceri. Din cauza ... citeste toata stirea