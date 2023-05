Sindicatele din Educatie continua marti greva generala si ameninta ca vor iesi masiv in strada, daca Executivul nu vine cu propuneri care sa solutioneze problemele cu care acestia se confrunta."Atentionam Guvernul Romaniei ca, daca in perioada imediat urmatoare nu se implica serios in solutionarea problemelor care fac obiectul grevei generale din invatamant si nu vine cu propuneri care sa fie acceptate de membrii de sindicat, salariatii din educatie sunt hotarati ca, in paralel cu greva ... citeste toata stirea