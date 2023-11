Toata legatura dintre A1 si A2, pe autostrada A0, varianta sudica, urmeaza sa fie data in circulatie undeva la mijlocul anului viitor, iar pe primii 20 si ceva de kilometri se va putea circula chiar din acest an, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.Lucrarile de constructie a celor 16,9 km dintre Glina si Vidra, aferenti Lotului 1 sunt la un stadiu de aproximativ 80%. Constructorul turc si-a asumat deschiderea circulatiei, pana la final de an, pe 7 km: din DN4, in ... citeste toata stirea