Gripa aviara H5N1 a fost confirmata la ratele salbatice de pe lacul Techirghiol

Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta a informat ca se impun masuri pentru controlul influentei aviare, pentru impiedicarea raspandirii bolii catre efectivele de pasari domestice dupa confirmarea prezentei virusului influentei aviare la doua cadavre de rata salbatica gasite pe suprafata lacului Techirghiol din judetul Constanta.Planul de masuri in controlul influentei aviare a fost elaborat in conformitate cu legislatia sanitara veterinara in vigoare, respectiv ... citește toată știrea