Guvernul a redus plafonul compensat la energie electrica

Guvernul a redus plafonul de consum lunar de energie electrica pentru care compenseaza facturile cu 15%, mai precis de la 300 kwh la 255 kwh. Astfel, romanii sunt indemnati sa faca economii la fel ca si alte tari din Uniunea Europeana.Cat platesti daca treci de 255 kwh / luna. Pentru un consum mai mic de noul plafon, romanii vor plati in continuare 0,60 de lei daca se incadreaza sub 100 kwh pe luna sau 0,80 de lei daca au un consum intre 100 si 255 kWh. In schimb, cei care depasesc noul ... citeste toata stirea