Guvernul vrea sa prelungeasca perioada in care romanii isi pot cumpara vechime in munca. O ordonanta elaborata de Ministerul Muncii si aflata in dezbatere publica prelungeste acest termen pana la data de 31 decembrie 2024.In acest moment, termenul limita pentru cumpararea vechimii este de 31 august 2023.Stagiul minim de cotizare este 25 la suta din ... citeste toata stirea