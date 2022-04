Guvernul ar putea 'decapita' INS dupa incidentul legat de rata inflatiei

Coalitia de guvernare ia in calcul schimbarea conducerii Institutului National de Statistica (INS), dupa ce Executivul nu a fost informat la timp despre cresterea inflatiei peste 10%, spun surse guvernamentale.Nemultumirile au aparut dupa ce ministrul Finantelor, Adrian Caciu (PSD), a fost pus intr-o situatie ridicola. Demnitarul a afirmat luni seara ca rata inflatiei in luna martie este sub 10%, dupa care datele publicate marti de INS au aratat o rata a inflatiei de 10,2% in luna martie, ... citeste toata stirea