Guvernul pregateste scutirea de impozit a firmelor din HoReCa pentru 180 de zile

Guvernul Ciuca ar putea institui scutirea de la impozit, pentru o perioada de 180 de zile, a contribuabililor care desfasoara activitati in domeniul HoReCa, spun surse guvernamentale, scrie stiripesurse.ro.Potrivit surselor citate, masura este luata in calcul pentru ca starea de alerta o sa fie prelungita, iar restrictiile afecteaza desfasurarea activitatii companiilor care ofera servicii in hoteluri, baruri, restaurante.Scutirea de impozit specific, analizata la Guvern, este gandita ... citeste toata stirea