Guvernul va dezgheta angajarile in sistemul de invatamant

Guvernul Nicolae Ciuca a ajuns la concluzia ca blocarea angajarilor la stat va afecta "iremediabil" sistemul educational, astfel ca se pregateste sa introduca o derogare de la lege pentru a permite angajari in posturi didactice, didactice auxiliare si nedidactice, precum si in functii de conducere din unitatile de invatamant.Executivul suspendase la mijlocul lunii iunie, prin OUG 80/2022, organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante din sectorul bugetar, in ... citeste toata stirea