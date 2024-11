Haine contrafacute in valoare de 40.000 lei, confiscate de politistii de la frontiera Negru Voda

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Negru Voda au descoperit, in portbagajul unui autoturism, 95 de produse constand in articole vestimentare si incaltaminte, in valoare de 40.000 lei, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute.Vineri, 11 noiembrie, la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, judetul Constanta, politistii de frontiera au efectuat, pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra unui autoturism, ... citește toată știrea