Horia Constantinescu, noul presedinte al ANPC

Horia Constantinescu a fost numit de premierul Nicolae Ciuca in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.Decizia a fost publicata pe 21 ianuarie in Monitorul Oficial.Constantinescu are sprijinul PSD Constanta, partid in care s-a intors de curand.Acesta a devenit seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta in anul 2017, iar din 8 august 2019 si pana la finalul lunii noiembrie a mai ocupat functia de presedinte al ANPC, in ... citeste toata stirea