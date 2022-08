Hot de buzunare, pe mijloacele de transport in comun, condamnat la 3 ani de inchisoare

Doru Panturoiu a fost condamnat la 3 ani de inchisoare, in regim de detentie, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat (8 acte materiale). Sentinta a fost data de Judecatoria Constanta, pe 10 august 2022 si nu este definitiva. Barbatul este acuzat ca, in interval de doua saptamani, actionand pe mijloacele de transport in comun, a comis nu mai putin de 8 furturi, preponderent din buzunarele pagubitilor.Doru Panturoiu este un client al oamenilor legii el mai fiind condamnat in trecut ... citeste toata stirea