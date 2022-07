Hotelierii de pe litoral pregatesc un nou val de scumpiri. Cat ajunge sa coste o noapte de cazare la malul marii

Tarifele la cazare pe litoralul romanesc cresc odata ce ne apropiem de luna august, considerata de toata lumea ca fiind varf de sezon. In numai doua saptamani, litoralul a cunoscut doua valuri de scumpiri: primul val a fost in jurul datei de 1 iulie, iar al doilea val in jurul weekendului 8-10 iulie. Hotelierii de pe litoral pregatesc acum cel de-al treilea val al scumpirilor, programat pe 15 iulie, cand tarifele vor fi, in majoritatea cazurilor, cele de varf de sezon. Se observa ca pretul unei ... citeste toata stirea