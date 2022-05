Hotelul lui Becali din Venus se deschide cu tarife... de fite!

La inceputul lunii iunie, fostul hotel Inter din statiunea Venus se va redeschide. Detinut, in trecut, de miliardarul Ioan Niculae, hotelul a trecut in palmaresul familiei Becali, de acesta urmand sa se ocupe fiica cea mare a finantatorului FCSB, Teodora Becali. Fata lui Gigi se pregateste de deschidere, dupa ce imobilul a fost reclasificat la 5 stele, iar primele oferte au inceput sa apara.Teodora Becali Mincu si sotul acesteia, Mihai Teodor Mincu, redeschid, in luna iunie, fostul hotel ... citeste toata stirea