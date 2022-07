Hunor, intalnire cu ministrul ungar de Externe: Este necesara consolidarea relatiilor bilaterale Romania - Ungaria

Vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, a afirmat, marti, ca asigurarea aprovizionarii cu gaze naturale si energie electrica reprezinta o provocare "mare" si este "foarte important" ca, in urmatoarele luni, cetatenii care locuiesc in Romania si Ungaria sa fie in siguranta, iar cei aflati in nevoie sa fie protejati de guvernele celor doua tari.Kelemen HunorEl a avut o intalnire cu ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Szijjarto Peter, care s-a aflat intr-o ... citeste toata stirea