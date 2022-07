Hunor: Toate coalitiile inseamna compromisuri; actuala coalitie este una functionala

Toate coalitiile inseamna compromisuri iar actuala coalitie este una functionala, in ciuda dificultatilor, a declarat marti vicepremierul Kelemen Hunor, presedinte al UDMR.El a adaugat ca fiecare coalitie are istoria sa, iar fara pareri diferite nu se poate caracteriza o relatie corecta intr-o coalitie."Fiecare coalitie este o coalitie dificila. (...) Toate coalitiile inseamna si compromisuri, inseamna si orgolii, inseamna si modestie - daca se poate vorbi in politica romaneasca de modestie ... citeste toata stirea