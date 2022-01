Hutuca, PNL: Constantenii asteptau de la ministrul sanatatii masuri de sprijin suplimentare pentru Constanta

Bogdan Hutuca, deputat si presedintele PNL Constanta, a criticat, azi, modul in care ministrul sanatatii, Alexandru Rafila, PSD, gestioneaza valul 5 al pandemiei de coronavirus."Valul 5 al pandemiei bate puternic la usa tarii noastre. Pana in momentul de fata, Ministerul Sanatatii nu a prezentat public masurile privind combaterea pandemiei si cresterea ratei de vaccinare. Din ceea ce au prezentat institutiile abilitate, se observa o crestere exponentiala a ratei de infectare. Am depasit 16. ... citeste toata stirea