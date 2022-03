Iarna la malul marii. Mai multe drumuri din judetul Constanta sunt inchise din cauza zapezii

Dobrogea este de 24 de ore sub avertizare Cood portocaliu de viscol si ninsori. Conform primelor informatii, in dimineata zilei de marti, 1 martie, mai multe drumuri din judetul Constanta erau inchise circulatiei. Codul portocaliu vizeaza judetele Constanta si Tulcea. Pana marti, 1 martie, ora 10.00, in Dobrogea va ninge insemnat cantitativ (20...30 l/mp) si se va depune strat de zapada pe alocuri consistent. Vantul va avea intensificari sustinute, cu viteze de 60 - 70 km/h, ninsoarea va fi ... citeste toata stirea