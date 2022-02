Identificat dupa ce ar fi comis infractiuni informatice

Urmare a cercetarilor intr-un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos si accesul ilegal la un sistem informatic, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat un barbat, de 25 de ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 15 septembrie 2021, barbatul in cauza ar fi folosit, in mod fraudulos, datele cardului bancar ale persoanei vatamate, fiind transferata, folosind dispozitive informatice din ... citeste toata stirea