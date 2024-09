IGPR. 340 de dosare penale pentru trafic si consum de droguri, intocmite la festivalurile muzicale din 2024

In primele opt luni ale anului 2024, autoritatile au intensificat eforturile pentru combaterea traficului si consumului de droguri, intervenind la peste 90 de festivaluri si evenimente culturale din intreaga tara."In perioada 1 ianuarie - 31 august 2024, structurile de combatere a criminalitatii organizate au actionat in vederea prevenirii si combaterii traficului si consumului ilicit de droguri, in baza planurilor de actiune proprii sau in sistem integrat, alaturi de alte structuri ale ... citește toată știrea