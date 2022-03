Imagini incredibile: ambulanta impotmolita in noroi pe o strada din Agigea VIDEO

Scene desprinse parca dintr-un film prost au avut loc, recent, in comuna Agigea. O ambulanta a ramas impotmolita pe o strada, din cauza noroaielor. I-a venit in ajutor o alta ambulanta.Imaginati-va ce era in sufletul celor care aveau nevoie de aceasta ambulanta, caci nimeni nu o cheama de placere. In loc sa ajunga la spital cat mai repede posibil, se lupta cu noroaiele.Oamenii au filmat momentul si l-au postat pe retelele de socializare.Primaria Agigea este condusa de vreo 14 ani (da, ati ... citeste toata stirea