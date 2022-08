Imagini socante de la accidentul din Ovidiu: A zburat cu masina peste sensul giratoriu si a luat foc! Video

Un accident rutier a avut loc in cursul diminetii de vineri, 12 august a.c., in jurul orei 04:30, la iesire de pe autostrada A2, la Ovidiu. Soferul unui autoturism, care rula pe A4, a sarit cu masina peste sensul giratoriu de la Ovidiu, direct in statia GPL, acolo unde autovehiculul a luat foc. In urma evenimentului, au rezultat 2 victime cu varste de pana in 25 de ani care au fost transportate la spital.,,In cursul acestei diminetii, dupa ora 04.30, am fost solicitati, prin apel la numarul ... citeste toata stirea