Imagini socante. O mama isi bate cu bestialitate fetita de numai doi ani. "Eu pe tine te omor! Unde-i cutitul, ca o tai?" | VIDEO

Politistii au demarat o ancheta dupa ce imaginile cu mama care-si bate crunt fetita de numai doi ani au aparut pe retelele sociale. Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Constanta au demarat o ancheta dupa ce imaginile cu o femeie care-si loveste crunt fetita au aparut in spatiul public. Femeia este filmata de un barbat in timp ce-si loveste in mod repetat fetita. Acesta nu intervine, ci se rezuma doar la a spune "cum sa dai asa intr-un copil?" "Eu pe tine te omor! Tu semeni cu tac-tu, eu te ... citeste toata stirea