In 2021 a fost inregistrat cel mai mic numar de mamifere marine esuate pe litoral in ultimii 10 ani

Un numar de 50 de cetacee esuate pe litoralul romanesc al Marii Negre a fost inregistrat in 2021, cel mai mic din ultimii 10 ani tinand cont de media anuala de 85, a informat, miercuri, organizatia neguvernamentala Mare Nostrum.Dintre mamiferele marine esuate, 70% au fost marsuini si 4% - delfini comuni."In anul 2021, au fost inregistrate 50 de cetacee esuate, cu mult sub media anuala de esuari, si anume 85. Acesta este cel mai mic numar inregistrat in ultimii 10 ani. Cei 50 de indivizi ... citeste toata stirea