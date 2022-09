In avionul prabusit in Suceava a murit fratele unui fost ministru al Educatiei

In avionul prabusit la Galanesti, judetul Suceava, a murit fratele unui fost ministru al Educatiei. Cealalta victima este un instructor de pilotaj din Bucuresti.Bogdan Constantin Adomnitei este una dintre victimele aflate in avionul prabusit din Galanesti, Suceava, potrivit Antena 3. Presa locala spune ca acesta era fratele fostului ministru al Educatiei, Cristian Adomnitei.Una dintre victime este Bogdan Constantin Adomnitei, in varsta de 42 de ani, iar cea de-a doua victima este Marcel ... citeste toata stirea