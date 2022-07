In bazele din Romania sunt in jur de 5.000 de militari NATO, majoritatea americani

Sute de militari ai unei celebre divizii aeropurtate americane au ajuns in baza Mihail Kogalniceanu din Constanta. Ei ii schimba pe colegii trimisi in Romania pentru intarirea flancului estic al Aliantei Nord-Atlantice. Militarii americani fac parte din Divizia 101 Aeropurtata, o unitate care a luat parte la toate marile razboaie duse de americani in ultimii 80 de ani.In perioada urmatoare, se vor antrena alaturi de militarii romani si vor lua parte la diverse exercitii ale NATO.Potrivit ... citeste toata stirea