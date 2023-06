Prima recolta de pepeni romanesti ajunge in aceste zile in pietele administrate de AFI S.R.L.Societatea pune la dispozitie locatii de sezon, pe care le atribuie in ordinea primirii cererilor, in urmatoarele piete agroalimentare: Piata Grivita, Piata Tomis III, Piata Ciresica, Piata Brotacei si Piata I.L. Caragiale.Producatorii care si-au manifestat interesul sa ... citeste toata stirea