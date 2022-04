In ce piete din Constanta se va comercializa din carne de miel pentru Sarbatorile Pascale

In perioada 14.04.2022 - 23.04.2022, in pietele agroalimentare administrate de Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta se va comercializa carne de miel pentru Sarbatorile Pascale, de la producatori avizati de Directia Sanitar - Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta.In acest sens, vor fi puse la dispozitie 33 de locuri in hala de lactate din Piata Grivita si 8 locuri in hala de lactate din Piata Tomis III. In spatiile unde se va comercializa carne de ... citeste toata stirea