Incepand cu data de 20 august, intra in vigoare Legea 247/2023, care completeaza Legea 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate.Astfel,cetatenii romani minori care au implinit varsta de 16 ani pot calatori in strainatate neinsotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali, in conditiile prezentei legi.Concret,minorul care a implinit varsta de 16 ani, titular al unui document de calatorie individual sau, dupa caz, al unei carti de ... citeste toata stirea