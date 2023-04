Saptamana aceasta, pana pe 30 aprilie 2023, benele sunt amplasate in Palazu Mare si in Tomis Plus: strada Dumbraveni si strada Krakovia.Benele sunt amplasate langa platformele pentru colectarea deseurilor menajere. In acestea puteti depune deseurile voluminoase de care nu mai aveti nevoie: mobilier, canapele, saltele, usi, obiecte de uz sanitar, mochete, calorifere ... citeste toata stirea