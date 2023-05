Saptamana aceasta, constantenii care locuiesc in cartierul Km 4-5 pot depune deseurile voluminoase de care nu mai au nevoie - mobilier, canapele, saltele, usi, obiecte de uz sanitar, mochete, calorifere etc - in containerul special amplasat pe strada Theodor D. Sperantia, bloc 40. Bena este amplasata langa platformele pentru ... citeste toata stirea