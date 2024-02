In ce zone din Constanta se gasesc containerele pentru deseuri voluminoase

Saptamana aceasta, puteti depune deseurile voluminoase de care nu mai aveti nevoie in containerele amplasate in Constanta, pe bulevardul I.C. Bratianu, bl. PAV5-PAV6 si pe bulevardul I.C. Bratianu nr. 248, la intersectia cu strada Matei Millo, bl. A, B (jandarmi).Ce puteti depozita in aceste containere: mobilier vechi deteriorat, canapele, rafturi, dulapuri, saltele, usi, obiecte de uz sanitar, mochete, calorifere, etc.Ce NU puteti depozita in aceste containere: deseuri menajere, deseuri ... citește toată știrea