In ce zone din Constanta se gasesc containerele pentru deseuri voluminoase

Saptamana aceasta, containerele speciale pentru colectarea deseurilor voluminoase sunt amplasate in cartierul Poarta 6: bulevardul 1 Mai Vechi, strada Brizei langa blocul OB 7, strada Zefirului, colt cu strada Viorelelor.Ce puteti depozita in aceste containere: mobilier vechi deteriorat, canapele, rafturi, dulapuri, saltele, usi, obiecte de uz sanitar, mochete, calorifere, etc.Ce NU puteti depozita in aceste containere: deseuri menajere, deseuri rezultate din constructii sau demolari, ... citește toată știrea