In ce zone din Constanta se gasesc containerele pentru deseuri voluminoase

Saptamana aceasta, constantenii care locuiesc in cartierul Faleza Nord pot depune deseurile voluminoase de care nu mai au nevoie in containerul amplasat pe strada Pescarilor, bloc FZ 26 (platforma 391).Ce puteti depozita in aceste containere: mobilier vechi deteriorat, canapele, rafturi, dulapuri, saltele, usi, obiecte de uz sanitar, mochete, calorifere, etc.Ce NU puteti depozita in aceste containere: deseuri menajere, deseuri rezultate din constructii sau demolari, deseuri de echipamente ... citește toată știrea