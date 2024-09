In ce zone din Constanta se gasesc containerele pentru deseuri voluminoase

Primaria Constanta informeaza ca saptamana aceasta, containerele speciale pentru depozitarea deseurilor de dimensiuni mari sunt amplasate in cartierele Henri Coanda si Inel II: aleea Umanitatii (platforma nr. 583) si strada I.L. Caragiale langa Cimitirul Central (platforma nr. 523/524).Ce puteti depozita in benele de culoare verde: mobilier vechi deteriorat, canapele, rafturi, dulapuri, saltele, usi, obiecte de uz sanitar, mochete, calorifere etc.Ce NU puteti depozita in aceste containere: ... citește toată știrea