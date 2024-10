In ce zone din Constanta se gasesc containerele pentru deseuri voluminoase

Saptamana aceasta, constantenii care locuiesc in zona Stadion pot depune deseurile voluminoase de care nu mai au nevoie in containerul amplasat pe strada Panait Cerna, colt cu strada Chiliei.Ce puteti depozita in bena de culoare verde: mobilier vechi deteriorat, canapele, rafturi, dulapuri, saltele, usi, obiecte de uz sanitar, mochete, calorifere, etc.Ce NU puteti depozita in aceste containere: deseuri menajere, deseuri rezultate din constructii sau demolari, deseuri de ... citește toată știrea