Echipele Confort Urban intervin saptamana aceasta asupra partii pietonale in urmatoarele zone din Constanta:* Pe strada Vasile Lupu din cartierul Tomis I, pe sectorul delimitat de strada Mircea Cel Batran si strada Bucovinei. Au loc ample lucrari de reconfigurare a trotuarelor. Se monteaza borduri noi, iar suprafetele trotuarelor sunt consolidate prin asternerea unui strat de piatra, in etapa premergatoare asfaltarii.* Pe strada Fulgerului, in cartierul Coiciu, se intervine asupra ... citeste toata stirea