In ce zone din Constanta se reabiliteaza infrastructura pietonala

Echipele Confort Urban desfasoara lucrari de reconditionare a trotuarelor in cartierul Km 5, pe strada Theodor Sperantia, informeazaPrimariaConstanta.Se monteaza borduri noi, iar suprafetele pietonale sunt consolidate prin asternerea unui strat de piatra. Trotuarele vor fi reconditionate cu un strat nou de asfalt si vor fi construite casete pentru spatii verzi in care vor fi plantati arbori si arbusti ornamentali. In paralel cu lucrarile la infrastructura pietonala se reabiliteaza si ... citește toată știrea