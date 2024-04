In ce zone din Constanta se reabiliteaza infrastructura rutiera

Echipele Confort Urban actioneaza astazi cu utilaje de asfaltare pe strada I.L. Caragiale, pe tronsonul delimitat de strada Theodor Burada si strada Agricultori, motiv pentru care traficul rutier va fi restrictionat total, pana la ora 16:00.Tot incepand de astazi va demara si proiectul de asfaltare a strazilor din cartierul Tomis Plus. Prima strada care intra in reabilitare este strada Napoli, unde vor fi aplicate restrictii de trafic partiale. Se va circula alternativ pe o banda de mers in ... citește toată știrea