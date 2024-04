In ce zone din Constanta se reabiliteaza infrastructura rutiera

In cartierul Km 5, echipele Confort Urban vor actiona maine, 4 aprilie, cu utilaje de asfaltare pe aleea Pandurului, pe tronsonul delimitat de strada Theodor Sperantia si strada Pandurului, motiv pentru care traficul rutier va fi restrictionat total, in intervalul orar 08:00-16:00, informeaza Primaria Constanta.Tot maine, se va asfalta carosabilul pe strada Milano din cartierul Tomis Plus. Este cea de-a doua strada care intra in reabilitare dupa ce au fost finalizate lucrarile de asfaltare pe ... citește toată știrea