In ce zone pot gasi constantenii containerele pentru deseuri voluminoase

Saptamana aceasta, containerele pentru colectarea deseurilor voluminoase sunt amplasate in cartierul Poarta 6, in trei locatii distincte: strada Brizei langa blocul OB 7, strada Zefirului, linie tramvai si bulevardul 1 Mai Vechi.Constantenii care locuiesc in aceasta zona se pot debarasa in mod corect si foarte usor de deseurile de mari dimensiuni (mobilier, usi, saltele, covoare etc).Saptamana viitoare, containerele vor fi amplasate in cartierul CET: ... citeste toata stirea