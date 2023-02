Saptamana aceasta, pana pe 12 februarie 2023, benele sunt amplasate in cartierul CET: aleea Egretei si pe aleea Campinei.Benele se afla langa platformele pentru colectarea deseurilor menajere. In aceste platforme speciale puteti depune deseurile voluminoase de care nu mai aveti nevoie: mobilier, canapele, saltele, usi, obiecte de uz sanitar, mochete, calorifere etc. ... citeste toata stirea