6 adaposturi de protectie civila din municipiul Constanta vor fi reabilitate in perioada urmatoare, informeaza Primaria Constanta.Lucrarile au inceput la adapostul situat pe strada Baba Novac, bloc L119A, scara B. In pararalel, se va lucra si la adaposturile situate in urmatoarele locatii:- strada Bucuresti, bloc L18, scara A;- aleea Garofitei, nr. 16, bloc L76, scara B;- aleea Garofitei, nr. 16, bloc L76, scara C;- aleea Garofitei, nr. 22, bloc L88, scara A;- aleea Garofitei, nr.