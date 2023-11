In cursul acestei dimineti, 17 noiembrie 2023, in jurul orei 09,00, la Statia de pompare si tratare Palas s-au inregistrat mai multe variatii de tensiune, pompele de la nivelul statiei ramanand fara alimentare cu energie electrica, a transmis un comunicat al RAJA.Prin urmare, in cartierele CET, Viile Noi, Medeea, Palas, Bratianu, Km 4-5, Km 5, Poarta 6, Abator, Gara, Casa de Cultura, Compozitori, Inel I si Inel II, se furnizeaza apa potabila cu presiuni scazute, iar consumatorii de la etajele ... citeste toata stirea